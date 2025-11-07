Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:04 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde, Metin B. (54) idaresindeki 67 AAN 56 plakalı, 39 yolcusu bulunan otobüs, park halindeyken hareket edip yola çıkan 10 AIG 764 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Tansiyon şikayetiyle sağlık ekiplerine müracaatta bulunan 2 yolcuya ambulansta müdahale edildi.

        Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu ve 37 şüpheli hakkında yakalama emri
        Netanyahu ve 37 şüpheli hakkında yakalama emri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Yükseköğretim Alanı...
        YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Yükseköğretim Alanı...
        Bursa'da hırsızlık şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı
        Bursa'da hırsızlık şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı
        CHP'li Zeybek: Kamu eliyle yapılması gereken eğitim yatırımlarında ciddi az...
        CHP'li Zeybek: Kamu eliyle yapılması gereken eğitim yatırımlarında ciddi az...
        Atatürk'e özlem satırlara dökülüyor
        Atatürk'e özlem satırlara dökülüyor
        TEK Enerji Avrupa'da alternatif yatırım modelleri geliştirmeye devam ediyor
        TEK Enerji Avrupa'da alternatif yatırım modelleri geliştirmeye devam ediyor
        Başkan Aydın'dan yürekleri ısıtan buluşma
        Başkan Aydın'dan yürekleri ısıtan buluşma