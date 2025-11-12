Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi Bursa'daki anne ve babasına verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) şehadet haberi, Bursa'daki anne ve babasına ulaştırıldı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) şehadet haberi, Bursa'daki anne ve babasına ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya şehadet haberini verdi.
Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.