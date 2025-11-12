Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Emniyet Müdürlüğünden Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde taraftara tavsiyelerde bulunuldu

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da yapacağı maçı statta takip edecek taraftara bazı tavsiyelerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Emniyet Müdürlüğünden Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde taraftara tavsiyelerde bulunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da yapacağı maçı statta takip edecek taraftara bazı tavsiyelerde bulunuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, taraftarların tribünlerde coşkuyu doyasıya yaşamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar yapıldı.

        Karşılaşmanın "yüksek risk" müsabaka kategorisinde yer aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Tüm biletler satılmış olup taraftarlarımızın stada girişte sıkıntı yaşamamaları için kapıların açılış saati olan 17.00 itibarıyla stada erken gelmeleri önemle rica olunur. Stada maçın başlama saatine yakın saatlerde gelinmesi durumunda, güvenlik tedbirleri sebebiyle maçın başlangıcını kaçırabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Maç günü stat çevresinde aşırı yoğunluk ve yol kapamaları olacağından, seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları önemle rica olunur."

        Maç günü stada yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilmiş QR kodlu araç kartına sahip araçların kabul edileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Stada geliş yolları ve stat etrafında usulsüz park eden araçlar çekilecektir. Girişler yalnızca geçerli kişisel biletle mümkündür. Seyircilere, kapılarda kimlik ve bilet kontrolü ile üst arama yapılacaktır. Sahaya girmek kesinlikle yasaktır. İhlaller 6222 sayılı Kanun kapsamında cezai işleme tabidir. Stada sırt çantası dahil olmak üzere A4 kağıt ölçülerinden büyük çanta ve benzeri malzemeler kesinlikle alınmayacaktır."

        Stada kesici ve delici aletlerin, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, yanıcı, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve piroteknik maddelerin, ses çıkarıcı cihazların, siyasi içerikli pankartın, flama ve görsellerin, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farklılığına dayalı hakaret içeren pankartların, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek pet su ve meşrubat şişesinin yanı sıra madeni para, şemsiye, fotoğraf makinesi, öz çekim çubukları, elektronik sigara, deodorant, parfüm, şarj cihazları, taşınabilir şarj cihazı, her türlü yedek batarya, kask, evcil hayvan, lazer cihazları ve her türlü kol çantası, sırt çantası, el çantası, bel çantası, bavul ve poşetin alınmayacağı aktarıldı.

        - Milli marş uyarısı

        Merdiven boşluklarının kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, "İstiklal Marşımız tüm taraftarlarımız tarafından hep bir ağızdan, gür bir şekilde söylenmelidir. Bulgaristan Milli Marşı çalınırken azami saygı gösterilerek, ayakta ve sessizlik içinde dinlenmelidir." uyarısında bulunuldu.

        Yoğunluk yaşanmaması için taraftarların erken saatte stada gelmeleri tavsiye edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri A Milli Takımımıza disiplin cezası olarak yansıyabilmektedir. Yalnızca size ayrılan koltuklarda oturunuz, görevliler biletlerinizi görmek istediğinde ibraz ediniz. Koridorlarda ve merdiven boşluklarında ayakta durmayınız, diğer seyircilerin görüşü engellenmemelidir. Stat görevlilerinin ve güvenlik personelinin tüm talimatlarına uyulmalıdır. Fair play ruhuna uygun davranılmalı ve provokatif hareketlerden kaçınılmalıdır."

        Milli Takımlar Taraftar Etkinlik Alanı'nın güney gişeleri ile güney turnikeler arasında bulunan alanda maç günü saat 16.30'dan itibaren taraftarların kullanımına açılacağı belirtilen açıklamada, etkinlik alanında markaların, taraftarlara yönelik çeşitli sportif aktiviteler düzenleyeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" yapıldı
        Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" yapıldı
        Şüpheli valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
        Şüpheli valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
        Nilüfer'de afetlere karşı güç birliği
        Nilüfer'de afetlere karşı güç birliği
        Yol kenarına bırakılan valizler ile çantadan kıyafet ve ev eşyası çıktı
        Yol kenarına bırakılan valizler ile çantadan kıyafet ve ev eşyası çıktı
        Başkan Bozbey'den şehit binbaşının ailesine taziye ziyareti
        Başkan Bozbey'den şehit binbaşının ailesine taziye ziyareti
        Araçların arasından hızla giden motosikletliye arkasından gelen motosikletl...
        Araçların arasından hızla giden motosikletliye arkasından gelen motosikletl...