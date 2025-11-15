Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Stat:AtatürkSpor Kompleksi Matlı
Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov, Rusev, Despodov, Krastev, Georgiev
Gol: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 20 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 40 Arda Güler (Türkiye)
BURSA
