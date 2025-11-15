Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye-Bulgaristan maçının ardından

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kolay bir müsabaka olmadığını ancak galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

        Giriş: 15.11.2025 - 23:28 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:32
        Türkiye-Bulgaristan maçının ardından
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kolay bir müsabaka olmadığını ancak galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay bir maç olmayacağını birkaç kez dile getirmiştim. Gelişen bir Bulgaristan vardı, rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Tabii ki kolay olmayacaktı ama elimizden gelen her şeyi yaparak galip geldik. İkinci yarı rakibimize birkaç pozisyon verdik, o beni biraz üzdü ama biz de pozisyonlar kaçırdık, farklı bir skor da olabilirdi. Kaan konusunda üzüldük çünkü kastan dolayı bir problem yaşadı. O yüzden bir dahaki maçta olur mu olmaz mı yarın sabah belli olur." ifadelerini kullandı.

        İtalyan teknik adam, İspanya maçı hakkında, "Aslında sıralama konusunda grupta belki çok fark oluşturmayacak bir maç ama bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bugün de bazı futbolcularımızı koruduk, o maçta da o futbolcuları görme ihtimalimiz çok yüksek. Orada da sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, takım içinde rekabetin yüksek olduğunu biliyoruz. Bütün futbolcularımıza güveniyoruz, ne olursa olsun orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Bursa'da çok iyi bir atmosfer olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık, maçın başından sonuna kadar, hatta geldiğimiz günden itibaren, bu bizi duygulandırdı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. İtalyan bir arkadaşım geldi maça, hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi." dedi.

        - "Hedefimiz mart ayındaki play-off'lar"

        Montella, bir basın mensubunun forvette oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun son iki maçta gol atamadığı yönündeki eleştirisi üzerine, "Kerem'in son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki performansı var, baskı yapıyor, takımı ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor. İki maçta da Kerem'in performansı inanılmazdı, bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Barış konusunda açıkçası kafamda olan bir şey de futbolcularımızı korumak, Barış gibi Orkun gibi. Mart ayına tam kadro gitmek istiyoruz. Sarı kart konularını düşünmek zorundaydık, bu iki isim çok hırslı iki futbolcu. Beş dakika da oynatsanız sarı kart görme ihtimalleri var. Bizim hedefimiz mart ayındaki play-off'lar, tam kadro orada olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        Montella, sarı kart ceza sınırındaki oyuncular hakkında ise şunları kaydetti:

        "Üç tane sebep var, önem sıralamasına göre değil ama öncelikle akıllı olmamız gerekiyor, sınırdakileri biliyoruz, hepsini korumamız gerek. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun hedefimiz belli. Tüm oynamayan oyuncularıma güvendiğimi söylemek istiyorum. Kimi sahaya sokarsak sokalım çok iyi performans vereceklerinden şüphemiz yok. Bugün Barış ve Orkun'u koruduk ama belki onlar geldiğimden bu yana en çok oynayan oyunculardı. Hakan bugün inanılmaz performans gösterdi, çok koştu ve çok yoruldu, ufak bir ağrı hissetti. Sakatlıklardan kendisini korumamız gerekiyor. Değerlendirmelerimizi yapacağız, oraya istediğimiz sonucu almak için gideceğiz."

        "Görevimizi her seferinde layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sanırım son zamanlarda takımımızın gösterdiği performanstan dolayı taraftarların sevgisini tekrar kazandık. Bu, benim için gurur meselesi." diyen Montella, "Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak benim için çok önemliydi. Genç ve gelişime açık bir takıma sahibiz. Takım ruhunu, aidiyet hissini hiçbir zaman esirgemeyen bir takım var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor, önce normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Sonrasında adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere de kapılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

