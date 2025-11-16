Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 02:47 Güncelleme: 16.11.2025 - 02:47
        Bursa'da otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

