Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının dördüncü cildinde Azerbaycan şehitlerine yer verildi

        27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili ve Parlamenterler Birliği Bursa Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gönüllü yazarların kaleme aldığı, içinde 26 Azerbaycanlı şehidin yer aldığı "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının dördüncü cildini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının dördüncü cildinde Azerbaycan şehitlerine yer verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili ve Parlamenterler Birliği Bursa Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gönüllü yazarların kaleme aldığı, içinde 26 Azerbaycanlı şehidin yer aldığı "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının dördüncü cildini tanıttı.

        Anbarcıoğlu, Ördekli Kültür Merkezi'ndeki tanıtımda yaptığı konuşmada, "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitap projesinin 4 sene önce kitabın fikir babası Harun Yıldırım öncülüğünde, gönüllü yazarların desteğiyle ortaya çıktığını hatırlattı.

        Birinci ciltte 53 yazar ile 64 şehit öyküsünü yazarak 570 sayfalık bir kitap ortaya çıkardıklarını dile getiren Anbarcıoğlu, "Kısa bir süre sonra toplumda güzel bir yer edince bu defa ikinci kitaba başladık. İkinci kitapta da 40 yazar arkadaşımız görev aldı. Bu defa 42 şehidimizin öyküsünü yazdık." dedi.

        Anbarcıoğlu, üçüncü cildi de yaklaşık 1 ay önce çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz onlara kitap gözüyle bakmıyoruz, evladımız gözüyle bakıyoruz. Üçüncü evladımızı armağan ettik yüce Türk milletine. Bu kitabımızda da 52 yazar arkadaşımız var. Gazilerimiz bize sitem ettiler 'birinci ve ikinci ciltte hep şehitlerimiz var, bizi anlatmayacak mısınız' diye. Biz aslında üçüncü kitabın tamamını gazilere ayırmak istedik ama şehitlerimizin de derneklerine gittiğimizde aileleri de 'bizim çocuklarımızı da unutmayın' deyince bu defa 10 gazi, 42 şehidimizin öyküsünü aldık."

        Daha sonra seçki kurulu olarak Azerbaycanlı şehitlerin de öykülerini yazmaya karar verdiklerini ifade eden Anbarcıoğlu, akabinde Azerbaycan'dan da bu yönde bir teklif geldiğini anlattı.

        Anbarcıoğlu, Azerbaycan'daki şehit aileleriyle tanışarak süreci başlattıklarını aktararak, "Azerbaycan'dan 26, 33 de Türkiye'den yazar, toplam 59 şehidimizin öyküsünü yazdık. Yani biz hep 'tek millet, iki devlet' deriz. Resmen bir yerde manevi köprü oluşturduk. Dördüncü cildimizdeki şehitlerimizin tamamı Azerbaycan şehididir." diye konuştu.

        Şehit ailelerinden dinledikleri hikayelerde, şehitlerin vefat etmeden önce şehadeti hissettiğini fark ettiklerine değinerek, şöyle konuştu:

        "Mesela bizim Ömer'imiz var, İhsaniye Mahallesi'nde oturan. İzne geldiğinde annesiyle Ulu Cami civarında alışveriş yapıyorlar. Ömer annesine işaret ediyor, 'Anne şu musalla taşında bana cenaze namazı kılınması ne kadar güzel olur' diyor. Annenin bacakları titriyor. 'Oğlum sen nasıl konuşuyorsun' diyor. Adı gibi biliyor günün birinde o Ulu Cami'nin musalla taşına geleceğini. Ömer annesine 'Anne cenazem geldiğinde tabuta kapanıp da sakın ağlama. Düşmanları sevindirme ancak ben önünden geçerken bana el salla. Resulallah Efendimize selam söyle dersin' diyor. Annesi de bize oğlu şehit olduğunda dediklerinin hepsini yaptığını anlattı."

        Anbarcıoğlu, bu vatan ve bayrak için canını, kolunu, bacağını feda edenleri unutmamak adına böyle bir yola çıktıklarının altını çizerek, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir eser ortaya çıkardık. Biz buna kısmet olursa yakında beşinci cildine başlayacağız." ifadesini kullandı.

        Faruk Anbarcıoğlu, talep eden okullara ve derneklere yazarlarla gönüllü olarak giderek, şehitlerin öykülerini anlattıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Motosiklet kaydı, duba şaşırttı: Sinirle çıktı, mizahla bitti Hatalı parka...
        Motosiklet kaydı, duba şaşırttı: Sinirle çıktı, mizahla bitti Hatalı parka...
        Bursa kestane şekeri AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        Bursa kestane şekeri AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        Şişede durduğu gibi durmadı, aşırı alkol kulağına mal oldu Bursa'da taşları...
        Şişede durduğu gibi durmadı, aşırı alkol kulağına mal oldu Bursa'da taşları...
        Kestel ve Gürsu'da çevre faciası: "Filtreler çalıştırılmıyor, Bursalıların...
        Kestel ve Gürsu'da çevre faciası: "Filtreler çalıştırılmıyor, Bursalıların...
        Türk otomotiv endüstrisi, Schaeffler alım heyetini ağırladı
        Türk otomotiv endüstrisi, Schaeffler alım heyetini ağırladı
        Prof. Dr. Haydar Sur, doğru iletişimin yollarını paylaştı
        Prof. Dr. Haydar Sur, doğru iletişimin yollarını paylaştı