Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
B.S. (18) idaresindeki 16 BHS 626 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istikameti Hikmet Şahin Köprü Kavşağı'nda M.B.M. (20) yönetimindeki 35 BOB 361 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.B.M'nin kullandığı otomobil takla attı. Kazada, takla atan araçta yolcu olarak bulunan S.A.T. (20) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
