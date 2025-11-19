Marmarabirlik, ortaklarına 761 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına, 1-14 Kasım'da teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olan 761 milyon lirayı 21 Kasım'da ödeyeceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, ürün alımlarına ekimde başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 23 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminde ortaklara birinci dilim olarak 110 milyon lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 2 milyar 300 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 1-14 Kasım'da arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 21 Kasım Cuma günü 761 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Yıldız, "Gerçekleştirilecek ikinci dilim ödemeyle üreticilere toplam 871 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık'ta gerçekleşecek." ifadesini kullandı.