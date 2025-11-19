Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmarabirlik, ortaklarına 761 milyon lira ödeme yapacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına, 1-14 Kasım'da teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olan 761 milyon lirayı 21 Kasım'da ödeyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmarabirlik, ortaklarına 761 milyon lira ödeme yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına, 1-14 Kasım'da teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olan 761 milyon lirayı 21 Kasım'da ödeyeceği bildirildi.

        Birlikten yapılan açıklamada, ürün alımlarına ekimde başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 23 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminde ortaklara birinci dilim olarak 110 milyon lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

        Ayrıca açıklamada, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 2 milyar 300 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 1-14 Kasım'da arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 21 Kasım Cuma günü 761 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

        Yıldız, "Gerçekleştirilecek ikinci dilim ödemeyle üreticilere toplam 871 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık'ta gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Bursaspor sabah antrenmanında kuvvet çalıştı
        Bursaspor sabah antrenmanında kuvvet çalıştı
        Marmarabirlik'ten 761 milyon liralık ödeme
        Marmarabirlik'ten 761 milyon liralık ödeme
        Yıldırım'da merdivenli yollar, çıkmaz sokaklar caddelere dönüşüyor
        Yıldırım'da merdivenli yollar, çıkmaz sokaklar caddelere dönüşüyor
        Kocaeli'deki cezaevinden firar eden hükümlü, Bursa'da yakalandı
        Kocaeli'deki cezaevinden firar eden hükümlü, Bursa'da yakalandı
        Odun kesmek isterken, ayağını kesti
        Odun kesmek isterken, ayağını kesti
        Nilüfer'de şiir eleştirisinin prestij ödülleri sahiplerini buldu
        Nilüfer'de şiir eleştirisinin prestij ödülleri sahiplerini buldu