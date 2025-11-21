Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Nicaea'dan İznik'e" sergisi açıldı

        Bursa'da İznik'i konu edinen gravür, resim ve minyatür eserlerinin farklı sanat dallarıyla yorumlanan "Nicaea'dan İznik'e" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Nicaea'dan İznik'e" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da İznik'i konu edinen gravür, resim ve minyatür eserlerinin farklı sanat dallarıyla yorumlanan "Nicaea'dan İznik'e" adlı sergi açıldı.

        İznik Türk İslam Eserleri Müzesi Nilüfer Hatun İmareti'nde fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğünde açılan sergide 23 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

        Açılış programına İznik Kaymakamı Arif Karaman ve diğer ilgililer ile sanatseverlerin katıldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        TEK Enerji'den Hatay'da enerji yatırımı
        TEK Enerji'den Hatay'da enerji yatırımı
        Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalışan şüp...
        Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalışan şüp...
        Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalışan şüp...
        Eczane önüne çıkan kadın çalışana saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalışan şüp...
        Bursa'da İmece Zeytinyağı Fabrikası açıldı
        Bursa'da İmece Zeytinyağı Fabrikası açıldı
        Bakan Uraloğlu: Ekonomik büyümenin birinci şartı, güçlü bir ulaşım altyapıs...
        Bakan Uraloğlu: Ekonomik büyümenin birinci şartı, güçlü bir ulaşım altyapıs...
        Bakan Uraloğlu, Bursa'da İnegöl Giriş Kavşağı açılış töreninde konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Bursa'da İnegöl Giriş Kavşağı açılış töreninde konuştu: