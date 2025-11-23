Bursa'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir boyahanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın üst katında faaliyet gösteren boyahanede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
