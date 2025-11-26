Bursa merkezli "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 16 zanlı yakalandı
Bursa merkezli 3 ilde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlılara ait 13 araç, 9 ev, 3 tarla ve 1 arsanın yanı sıra banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
