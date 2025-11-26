Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 16 zanlı yakalandı

        Bursa merkezli 3 ilde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.11.2025 - 15:25
        Bursa merkezli "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 16 zanlı yakalandı
        Bursa merkezli 3 ilde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Zanlılara ait 13 araç, 9 ev, 3 tarla ve 1 arsanın yanı sıra banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

