        Bursa Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde geziye giden öğrencileri taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:30
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde geziye giden öğrencileri taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü.

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir ortaokuldan İstanbul'a gezi için yola çıkan, içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı otobüs, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında motor bölümünden alev aldı.

        Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, araçta bulunanları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yolcular, bölgeye gelen farklı bir otobüsle İstanbul'a devam etti.

