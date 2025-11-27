Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 yaşlıyı telefonla arayıp dolandıran zanlı tutuklandı

        27.11.2025 - 12:15
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E. (85) ve N.G'yi (82) telefonla arayan şüphelinin, kendisini oğlu, damadı gibi akrabası olarak tanıtıp bu kişilerin para, döviz ve ziynet eşyalarını aldığı bilgisine ulaştı.

        Zanlıyı yakalamak için 27 iş yeri ve 2 araç kamerasından oluşan 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin İ.A.K. olduğunu, tanınmamak, kameralara yakalanmamak ve takip edilmemek için maske taktığını, kalabalık caddelerde yürüdüğünü ayrıca Bursa'ya şehir dışından korsan taksiyle geldiğini tespit etti.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İ.A.K'yi İstanbul'da yakaladı.

        Bursa'ya getirilen şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

