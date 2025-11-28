Bursa'da fabrikada yaşanan kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süleymaniye OSB Mahallesi 2. Cadde'deki bir sunta fabrikasında işçi olarak çalışan M.A'nın (33) üzerine duvara dayalı çelik blok devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

