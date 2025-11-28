Habertürk
        Bursa'da fabrikada yaşanan kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'da fabrikada yaşanan kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:10
        Bursa'da fabrikada yaşanan kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

        Süleymaniye OSB Mahallesi 2. Cadde'deki bir sunta fabrikasında işçi olarak çalışan M.A'nın (33) üzerine duvara dayalı çelik blok devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

