        Bursa'da engelliler pizza yaptı

        Bursa'da engelliler pizza yaptı

        Bursa Otizm Derneği Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yeteneğin Lezzetleri Gastronomi Akademisi'nde pizza yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:40
        Bursa'da engelliler pizza yaptı
        

        Yıldırım Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen akademide 24 otizmli genç, uzman pasta eğitim hocası Yusuf Kılınç eşliğinde eğitim aldı.

        Etkinlikte şef Kılınç çocuklara pizza yapımının inceliklerini öğretirken çocukların aileleri de dersi uzaktan seyretti.

        Pizza hamuruna ilk kez dokunan ve şekil verme deneyimini yaşayan çocuklar eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Etkinliğe, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da katıldı.

