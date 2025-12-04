Bursa'da engelliler pizza yaptı
Bursa Otizm Derneği Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yeteneğin Lezzetleri Gastronomi Akademisi'nde pizza yaptı.
Bursa Otizm Derneği Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yeteneğin Lezzetleri Gastronomi Akademisi'nde pizza yaptı.
Yıldırım Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen akademide 24 otizmli genç, uzman pasta eğitim hocası Yusuf Kılınç eşliğinde eğitim aldı.
Etkinlikte şef Kılınç çocuklara pizza yapımının inceliklerini öğretirken çocukların aileleri de dersi uzaktan seyretti.
Pizza hamuruna ilk kez dokunan ve şekil verme deneyimini yaşayan çocuklar eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Etkinliğe, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.