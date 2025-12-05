Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da emniyet ve jandarma teşkilatına 119 yeni araç tahsis edildi

        İçişleri Bakanlığınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 119 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:37
        Bursa'da emniyet ve jandarma teşkilatına 119 yeni araç tahsis edildi
        İçişleri Bakanlığınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 119 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki teslim töreninde, terörle mücadele, organize suç örgütlerinin çökertilmesi, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliğinin artırılması gibi bir çok konuda kararlı ve etkili çalışmalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

        Yeni araç filosunun emniyet ve jandarma teşkilatına kazandırılmasıyla birlikte bu tür çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirten Gökçe, şöyle konuştu:

        "Bugün teslimini gerçekleştireceğimiz bu araçlar sahadaki etkinliğimizi daha güçlendirecek, operasyon kapasitemizi hız ve çeviklik bakımından yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Toplam 119 aracımızın teşkilatımıza kazandırılması, suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızı pekiştirirken, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini de önemli ölçüde artıracaktır. Emeği geçen başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdürümüz Mahmut Demirtaş'a, Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a, tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyor, gece gündüz fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

        Araç teslim törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ile Ayhan Salman, Vali Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, emniyet ve jandarmaya bağlı kurum müdürleri çok sayıda personel katıldı.

        Protokol konuşmalarının ardından İl Müftü Yardımcısı Şevket Bulut tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

