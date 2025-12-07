Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğraması

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:03
        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğraması
        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda dün akşam oynanan ve Bursaspor Basketbol'un 91-87 üstünlüğüyle biten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atıldı.

        Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galatasaray MCT Technic'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafileyi taşıyan otobüsün dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

        Açıklamada, takımın otobüs değişimi sonrası İstanbul'a devam ettiği bilgisi aktarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

