Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 06:55 Güncelleme: 16.12.2025 - 06:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, silahla B.K'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın şüphelisi M.S. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!

        Benzer Haberler

        Polisten kaçarken ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücüye 95 bin lira ceza
        Polisten kaçarken ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücüye 95 bin lira ceza
        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı
        Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı
        Bursa'da seyir halinde yanan otomobil alev topuna döndü
        Bursa'da seyir halinde yanan otomobil alev topuna döndü
        Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu