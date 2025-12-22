Bursa'da 3 milyon 410 bin makaron ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 milyon 410 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerden Bursa'ya yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli R.Ç'nin kullandığı kamyonet il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde ekipler tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 410 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
