Bursa'da 3 milyon 410 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 410 bin makaron ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli R.Ç'nin kullandığı kamyonet il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde ekipler tarafından durduruldu.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 milyon 410 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.