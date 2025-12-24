Bursa'da yolda bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin yolda bulduğu 40 bin lira, sahibine ulaştırıldı.
Yeni Belediye binasının bulunduğu kavşakta bisikletiyle ilerleyen Muhammed Maktabı, yerde fark ettiği çantayı aldı.
İçindeki paraları gören Maktabı, İnegöl Belediyesi'ne gelerek durumu yetkililere bildirdi.
Belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını inceleyen zabıta ekipleri, içinde 40 bin lira bulunan çantayı motosikletiyle bölgeden geçen Murat Uysal'ın düşürdüğünü belirledi. Uysal'a ulaşan ekipler, parayı sahibine teslim etti.
Murat Uysal, parayı bulup getiren Maktabı ile belediye yetkililerine teşekkür etti.
