Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yolda bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin yolda bulduğu 40 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yolda bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin yolda bulduğu 40 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

        Yeni Belediye binasının bulunduğu kavşakta bisikletiyle ilerleyen Muhammed Maktabı, yerde fark ettiği çantayı aldı.

        İçindeki paraları gören Maktabı, İnegöl Belediyesi'ne gelerek durumu yetkililere bildirdi.

        Belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını inceleyen zabıta ekipleri, içinde 40 bin lira bulunan çantayı motosikletiyle bölgeden geçen Murat Uysal'ın düşürdüğünü belirledi. Uysal'a ulaşan ekipler, parayı sahibine teslim etti.

        Murat Uysal, parayı bulup getiren Maktabı ile belediye yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        ÜÇEL Kauçuk, GES yatırımıyla karbon ayak izini azaltıyor
        ÜÇEL Kauçuk, GES yatırımıyla karbon ayak izini azaltıyor
        Başkan Ercan Özel'in çağrısı karşılık buldu: Hasta nakil aracı hizmete gird...
        Başkan Ercan Özel'in çağrısı karşılık buldu: Hasta nakil aracı hizmete gird...
        İçinde 40 bin lira olan çanta, belediye kameralarından tespit edilen sahibi...
        İçinde 40 bin lira olan çanta, belediye kameralarından tespit edilen sahibi...
        BOSAB'ın yeni vizyonu 'yeşil çevre'
        BOSAB'ın yeni vizyonu 'yeşil çevre'
        Muhammed Emir Kurtulan: "Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak is...
        Muhammed Emir Kurtulan: "Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak is...
        Bursa'da 283 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
        Bursa'da 283 bin adet kaçak sigara ele geçirildi