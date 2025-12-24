Bursa'da yolda bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi

Murat Uysal, parayı bulup getiren Maktabı ile belediye yetkililerine teşekkür etti.

Belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını inceleyen zabıta ekipleri, içinde 40 bin lira bulunan çantayı motosikletiyle bölgeden geçen Murat Uysal'ın düşürdüğünü belirledi. Uysal'a ulaşan ekipler, parayı sahibine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin yolda bulduğu 40 bin lira, sahibine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.