Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:53
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ali Karagül idaresindeki 10 ZB 219 plakalı otomobil, Kocasu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ters dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının kırıklarının bulunduğunu öğrenildi.

