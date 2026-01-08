Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:54
        BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun saat 16.00'dan önceki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

