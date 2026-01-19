Habertürk
        Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı 2025'te hız kesmedi

        Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı 2025'te hız kesmedi

        CEM ŞAN - Türkiye'den geçen sene 3,3 milyar doların üzerinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:12
        AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2025'teki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2024'e kıyasla yüzde 30 artarak 2 milyar 568 milyon 125 bin dolardan 3 milyar 332 milyon 59 bin dolara yükseldi.

        Sektör temsilcileri geçen yıl 2024'te gerçekleştirilen rekor ihracatın üzerinde dış satım yaparak yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

        Geçen yıl 72 ülke ile özerk ve serbest bölgelere otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

        - Fransa'ya 659,5 milyon dolarlık ihracat

        Bu ürün grubunda geçen yıl en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı. Fransa'ya 2025'teki "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 35 artarak 489 milyon 541 bin dolardan 659 milyon 561 bin dolara çıktı.

        İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım, 2024'e göre yüzde 168 yükselerek 194 milyon 445 bin dolardan 520 milyon 530 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2024'te 264 milyon 810 bin dolarken 2025'te yüzde 14,3 artışla 302 milyon 727 bin dolar oldu.

        Dördüncü sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 18 yükselişle 202 milyon 858 bin, beşinci sıradaki İspanya'ya ise yüzde 14 artışla 200 milyon 333 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        - Romanya'ya ihracatta yüzde 140'lık artış

        Altıncı sırada bulunan Romanya'ya geçen yılki otobüs, minibüs, midibüs dış satımı, 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 140 arttı. Bu ülkeye 2024'te 64 milyon 781 bin dolar olan ihracat, geçen yıl 155 milyon 176 bin dolara çıktı.

        Önceki yıl 123 milyon 992 bin dolarlık otobüs ihracatının yapıldığı Polonya ise 2025'te yüzde 19 artış ve 147 milyon 110 bin dolarlık dış satımla listenin yedinci sırasında yer aldı.

        Geçen yıl otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2024'e kıyasla ABD yüzde 27,6 düşüş ve 120 milyon 875 bin dolarla sekizinci, Portekiz yüzde 33 artış ve 74 milyon 11 bin dolarla dokuzuncu, Sırbistan ise yüzde 40 azalış ve 70 milyon 706 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

