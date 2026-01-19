Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Bursa'da polisin uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:04
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Bursa'da polisin uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, D.K, M.K. ve E.T.'yi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Y.D.'nin (68), evine operasyon düzenledi.

        Y.D.'nin ikametinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 16 fişek, 88 bin 655 lira, 355 avro, 431 dolar ve 25 paund ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

