Bursa'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi öldü

        Bursa Haberleri

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde ağaca çarpan çapa motorundaki kişi hayatını kaybetti.

        25.01.2026 - 13:46
        Bursa'nın Harmancık ilçesinde ağaca çarpan çapa motorundaki kişi hayatını kaybetti.

        Nail Uslu'nun (80) kullandığı çapa motoru, Gökçeler Mahallesi'nde ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Uslu, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

