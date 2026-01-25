Bursa'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ağaca çarpan çapa motorundaki kişi hayatını kaybetti. Nail Uslu'nun (80) kullandığı çapa motoru, Gökçeler Mahallesi'nde ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Uslu, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

