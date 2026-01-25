Bursa'da su kuyusunda fenalaşan babasını kurtarmaya çalışırken zehirlenen çocuk öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlemek için girdiği su kuyusunda fenalaşan babasını kurtarmaya çalışan çocuk, ortamdaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Halitpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Seçkin A. kuyuda biriken gazdan etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen oğlu Efe A. (17) da kuyuya girdi.



Babanın ardından oğlunun da kuyuda fenalaşması üzerine aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





Bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınanlardan Efe A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Baba Seçkin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

