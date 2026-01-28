Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi 164. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:16
        İnegöl'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi 164. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.


        Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sararken, yoğun duman çevrede endişeye yol açtı.


        Mahalle sakinleri tedbir amaçlı sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

