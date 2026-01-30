Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AB ve Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi:

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin, Türkiye'nin küresel ticaret zincirindeki yerini koruması için AB ile Gümrük Birliği anlaşmasında kapsamlı bir güncellemenin şart olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AB ve Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin, Türkiye'nin küresel ticaret zincirindeki yerini koruması için AB ile Gümrük Birliği anlaşmasında kapsamlı bir güncellemenin şart olduğunu bildirdi.

        Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, AB ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, mevcut Gümrük Birliği yapısı nedeniyle Türkiye açısından ciddi ticari riskler barındırdığını belirtti.

        Türkiye'nin ihracatında en büyük payın AB ülkeleri olduğuna, küresel ticaretin değişen dinamiklerinin Türkiye'nin aleyhine bir tablo oluşturduğuna dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin 2025 yılı genel ihracatı, 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun 116 milyar 987 milyon dolarlık aslan payı, doğrudan AB ülkelerine yapılmıştır. Bursa özelinde tablonun hassasiyeti daha da artmaktadır. Bursa'nın 17 milyar 862 milyon dolarlık toplam ihracatının 12 milyar doları aşan kısmı AB pazarına odaklıdır. Bu rakamlar, AB pazarındaki her yapısal değişikliğin sanayici ve ihracatçı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösterir. Hindistan gibi büyük bir rakibin AB pazarında vergi avantajı elde etmesi ciddi sonuçlar doğurabilir."

        Matlı, Hindistan menşeli ürünlerin AB üzerinden Türkiye pazarına gümrüksüz şekilde girişini mümkün kılan anlaşmanın, yerli üretici açısından riskler barındırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Gümrük Birliği'nin mevcut ve asimetrik işleyişi çerçevesinde, AB'nin imzaladığı bu tür anlaşmalar, iş gücü maliyetleri düşük ve üretim kapasitesi yüksek ülkelerin ürünlerinin ülkemize düşük vergilerle erişimini kolaylaştırmaktadır. Buna karşın yerli üretici, aynı pazarlara girişte daha yüksek ticaret engelleriyle karşı karşıya kalmakta. Bu tablo, iç pazar dengelerini zorlamakta ve üreticinin rekabet gücünde ilave baskı oluşturmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı tarafından, Gümrük Birliği sürecinde sorun teşkil eden başlıklara ilişkin yürütülen görüşmeler, memnuniyet vericidir. Ancak mevcut risklerin büyümemesi ve üreticinin korunması açısından sürecin daha hızlı ilerletilmesi büyük önem taşımaktadır."

        Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin Türkiye için artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Matlı, "Gümrük Birliği anlaşması, tarım, hizmetler ve yatırım başlıklarının yanı sıra ulaştırma kotalarından vize serbestisine, dijital dönüşümden Yeşil Mutabakat uyumuna kadar tüm alanlarda modernize edilmelidir. Gümrük Birliği anlaşması, yeni nesil ticaret gerekliliklerine göre güncellenmezse Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerinde yapısal bir kırılma kaçınılmaz olur. Ülkemizin AB'nin ticaret ağlarına tam entegrasyonu artık bir tercih olmaktan öte ekonomik anlamda bir zorunluluk ve sürdürülebilirlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti
        Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti
        Uludağ'da sömestr tatilinin son günlerinde sis ve soğuğa rağmen yoğunluk sü...
        Uludağ'da sömestr tatilinin son günlerinde sis ve soğuğa rağmen yoğunluk sü...
        Nilüfer'de Ramazan öncesi Başkan Şadi Özdemir'den gıda denetimi
        Nilüfer'de Ramazan öncesi Başkan Şadi Özdemir'den gıda denetimi
        İş Dünyasından Gümrük Birliği uyarısı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Ma...
        İş Dünyasından Gümrük Birliği uyarısı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Ma...
        Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti Renkler ve Hayaller Pa...
        Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti Renkler ve Hayaller Pa...
        Bursa'da sürücülerin tekmeli-yumruklu kavgası kask kamerasında
        Bursa'da sürücülerin tekmeli-yumruklu kavgası kask kamerasında