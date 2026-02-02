Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 21:14 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:14
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7

        Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

        1. Periyot: 18-17

        Devre: 32-40

        3. Periyot: 55-62

        5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

