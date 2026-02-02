Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7
Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 18-17
Devre: 32-40
3. Periyot: 55-62
5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)
BURSA
