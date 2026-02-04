Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesinde bir işletmede kaçak tütün mamülleri satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmanın ardından operasyon için harekete geçen polis, işletmeye baskın yaptı.

        Yapılan aramalarda, 10 kilo 150 gram nargile tütünü, 9 kilo 250 gram kıyılmış tütün, 20 bin boş makaron, 7 bin 120 kaçak sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

        İşletmeci İ.K, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaza yapan sürücülerin kavgası kameralara yansıdı
        Bursa'da kaza yapan sürücülerin kavgası kameralara yansıdı
        Öğrencilerin gözü önünde yumruk yumruğa kavga
        Öğrencilerin gözü önünde yumruk yumruğa kavga
        BTÜ konut ve zeminin deprem riskini önceden gösteren sistem geliştirdi BTÜ'...
        BTÜ konut ve zeminin deprem riskini önceden gösteren sistem geliştirdi BTÜ'...
        Nilüfer'de "Engelsiz Oyun Parkı" için iş birliği protokolü imzalandı
        Nilüfer'de "Engelsiz Oyun Parkı" için iş birliği protokolü imzalandı
        Tamir etmek için çıktıkları iş yerinin çatısında hurda vaziyette otomobil b...
        Tamir etmek için çıktıkları iş yerinin çatısında hurda vaziyette otomobil b...
        BUÜ'de "Modern dünyanın kökenleri" konuşuldu
        BUÜ'de "Modern dünyanın kökenleri" konuşuldu