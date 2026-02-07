Habertürk
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 01:50 Güncelleme: 07.02.2026 - 01:50
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.


        Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

        Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

