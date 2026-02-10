Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 10 milyon 510 bin makaron ele geçirildi

        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 510 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:29
        Bursa'da 10 milyon 510 bin makaron ele geçirildi
        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 510 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki tır ile Yıldırım ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Tır ve depoda yapılan aramalarda, 10 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi.

        Depo sahibi M.H. ile tırda bulunan F.K. ve Ü.K. "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

