Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da Roman derneği üyeleri, vatandaşları sahura ilahilerle kaldırdı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar sahura ilahilerle kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Roman derneği üyeleri, vatandaşları sahura ilahilerle kaldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar sahura ilahilerle kaldırıldı.

        Sinanbey Mahallesi'nde davul ve teflerle sokakları gezen İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği üyeleri, vatandaşları ilahilerle uyandırdı.

        Derneğin başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, ramazanın önemine dikkati çekerek, "Müslüman aleminin ramazan ayı hayırlı olsun. Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah'ın rahmetinin indiği aydır. Ramazanın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimizi okuduk." dedi.

        İlahi grubunun üyelerinden Özgür Yıldırım ise etkinliğin ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Nilüfer'de Ramazan ayı denetimleri sıkılaştırıldı
        Nilüfer'de Ramazan ayı denetimleri sıkılaştırıldı
        Uludağ'da kar kalınlığı 160 santime ulaştı Dün gece etkili olan kar yağışı...
        Uludağ'da kar kalınlığı 160 santime ulaştı Dün gece etkili olan kar yağışı...
        Mustafakemalpaşa'nın altyapısı Büyükşehir'le yenileniyor
        Mustafakemalpaşa'nın altyapısı Büyükşehir'le yenileniyor
        Büyükşehir'de üreticiye fidan ve tohum desteği
        Büyükşehir'de üreticiye fidan ve tohum desteği
        Bursa'da Aile Yılı'nda gençlere güçlü destek Bursa'da 2 bin 139 çifte 320 m...
        Bursa'da Aile Yılı'nda gençlere güçlü destek Bursa'da 2 bin 139 çifte 320 m...
        Başkan Şadi Özdemir gençlerle buluştu
        Başkan Şadi Özdemir gençlerle buluştu