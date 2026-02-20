Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan esnaf ziyaretinde bulundu

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının ilk gününde çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:57
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan esnaf ziyaretinde bulundu
        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının ilk gününde çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.

        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile çarşı ve pazar esnafına ziyarette bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, rahmet ve bereket ayı ramazanın manevi atmosferinin Bursa'da hissedildiğini belirterek, esnafa hayırlı işlerler diledi.

        Ramazan alışverişini yerel esnaftan yapan Gürkan, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel bir zaman dilimidir." ifadelerini kullandı.

        Yerel esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gürkan, ramazan ayının hem manevi hem de ekonomik anlamda bereket getirmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

