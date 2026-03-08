Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Başdere'den "Bulgaristan seçimleri" açıklaması

        –İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde yurt dışında kurulacak sandık sayısının kısıtlanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Başdere'den "Bulgaristan seçimleri" açıklaması

        –İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde yurt dışında kurulacak sandık sayısının kısıtlanmasına tepki gösterdi.

        Başdere, yaptığı açıklamada, Bulgaristan Parlamentosu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle yurt dışındaki sandık sayısının ciddi oranda azaltıldığını belirtti. Önceki seçimlerde sadece Bursa'da 40'ın üzerinde sandık kurulabildiğini hatırlatan Başdere, yeni kararla Türkiye genelindeki toplam sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığını ifade etti.

        Söz konusu kararın soydaşların seçime katılımını ve siyasi temsil gücünü zayıflatma riski taşıdığını vurgulayan Ertan Başdere, şunları kaydetti:

        "Seçme ve seçilme hakkı en temel anayasal haklardan biridir. Bu hakkın fiilen sınırlandırılması, ilerleyen süreçte daha büyük kısıtlamaların önünü açabilir. Bu nedenle hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Oyumuza, sandığımıza ve demokratik hakkımıza sahip çıkalım. Güçlü temsil ancak güçlü katılımla mümkündür."

        Başdere, sandık sayısı azalsa da katılımın artırılabileceğini belirterek, tüm vatandaşları 19 Nisan'da sandık başına gitmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

