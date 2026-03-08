Lise öğrencileri "tarladan tabağa" konseptiyle hazırladıkları iftar sofralarında 1500 misafir hedefliyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da 135 yıllık Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, "tarladan tabağa" konseptiyle bahçede yetiştirdikleri doğal ürünlerle ramazan ayında iftar sofraları hazırlıyor.



Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim hayatına devam eden okul, 55 öğretmen ve 700 öğrenciyle faaliyetini sürdürüyor.



Tarım, yiyecek içecek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile gıda teknolojileri alanlarının yer aldığı okulda, öğrenciler bazı alanlarda uygulamalı öğrenim görüyor.



Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 400 dönümden fazla alana sahip lisenin yerleşkesindeki bahçelerde, tarım alanı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde sebze ve meyve üretiyor.



Bahçede yetiştirilen sebze ve meyvelerden hazırlanan reçel, meyve kurusu, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tarhana gibi ürünler okul ve bazı marketler ile internet üzerinden de satışa sunuluyor.



Okulun "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı" öğrencileri de ramazan ayında serada doğal yetiştirdikleri ürünlerle iftar menüsü hazırlıyor.



"Tarladan tabağa" konseptiyle geçen yıl başlatılan ve ilgi gören 5 farklı menü, iftar vakti okulun restoranına gelen müşterilere servis ediliyor.



Geçen ramazan 700 misafir ağırlayan öğrenciler, bu ramazan 1500 kişiye hizmet vermeyi hedefliyor.



- "Haftanın 7 günü hizmet veriyoruz"



Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, öğrencilerin tarladan hasat ettikleri ürünleri mutfakta lezzet şölenine dönüştürdüklerini söyledi.



Hamidiye Sofra Restoranı adını verdikleri bölümde ramazan ayına özel öğrencilerin iftar menüleri hazırladığını belirten Cihan, restoranın geçen yıl iftar hizmetine başladığını anımsattı.



Geçen ramazanda yaklaşık 700 misafir ağırladıklarını dile getiren Cihan, "Haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Geçen yıl ilki olduğu için misafirlerimiz çok bilmiyordu ama bu sene teveccüh çok fazla. 1500 misafir hedefimiz var. Lezzetleriyle ağızdan ağıza reklamları yapılıyor. Sağlıklı gıda, tarladan tabağa konseptini benimseyen misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Cihan, 5 farklı menü çeşidiyle iftar sofralarını süslediklerini anlatarak, "Dana tandırımız 6 saat odun ateşinde fırında pişiyor. Bunun yanında güveçte pişirdiğimiz et yemeklerimiz var. Izgara, tavuk, köfte menümüz var. Çocuk menümüz var. Oldukça çeşitli, her bütçeye de uygun ara sıcaklarından tutun da aperatiflere, ana yemeğine kadar hepsi göz nuruyla, el emeğiyle, özenle pişiriliyor." dedi.



Öğrencilere güvenilir, doğru ve sağlıklı gıda üretimi konusunda eğitim verdiklerini belirten Cihan, "Herhangi bir tabelamız, reklamımız yok ama yıl içerisinde de misafir sayımız ve olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Çocuklara da geleceğe yönelik ilham oluyor. Onların da kendi mesleklerini devam ettirmeleri yönünde okuduğu alanda ilerlemelerine de katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.



- "İleride mutfakta şef olmayı hedefliyorum"



Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 4. sınıf öğrencisi Erdem Sevim de tarlada yetiştirdikleri doğal ürünlerle iftar sofraları kurduklarını anlattı.



Yemekleri yaparken keyif aldığını dile getiren Sevim, şunları kaydetti:



"Etimiz buradaki hayvanlardan karşılanıyor. Ayran, yoğurt, limonata, hepsini burada kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Bu okula gelirken aşçı olmak gibi hedefim vardı. Hem mutfağın içindeyim hem de sevdiğim mesleği yapıyorum. Mutfağa girince kendimi evimde gibi hissediyorum. Çıkardığım yemeklerle becerilerimi geliştiriyorum. İleride mutfakta şef olmayı hedefliyorum."

