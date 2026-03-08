Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" olacak

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "zekat berekettir" mahyası asılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" olacak

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "zekat berekettir" mahyası asılıyor.

        Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.

        Tarihi Ulu Cami'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya asılıyor.

        Ramazan ayının başında asılan "kul hakkından sakın" mahyası "zekat berekettir" ile değiştiriliyor.

        Bu yıl "ramazan, cami ve hayat" temasına uygun hazırlanan mahya, akşam ezanıyla yakılacak.

        Kahraman Yıldız, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

        Mahyanın iki minare arasına asılan yazı olduğunu belirten Yıldız, "Ramazanın süsüdür, ramazanın habercisidir. 400 küsur senelik Osmanlı sanatıdır, Türk icadıdır. Yıllardır her ramazan ayında mahyalar selatin camilerimize asılır. Mahyanın ilk doğum yeri Sultanahmet Camisi'dir. O günden bugüne kadar selatin camilerde mahyalar yerini almaktadır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

