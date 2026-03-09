Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Öykü Durgut'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Öykü Durgut'un cenazesi toprağa verildi.

        Durgut için Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Durgut'un cenazesi Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bu arada, aynı kazada yaralanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen dede Piri Durgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        - Olay

        Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmıştı.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

