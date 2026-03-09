Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da havaya ateş eden şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 09.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Polis ekipleri, bir kişinin havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine çalışma başlattı.


        Harekete geçen ekipler, şüphelinin Durmuş S. (27) olduğunu belirledi.

        Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

