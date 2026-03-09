Bursa'da havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir kişinin havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin Durmuş S. (27) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.