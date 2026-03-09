Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın motosiklete ve kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Mustafa Can (64) idaresindeki 16 PAC 01 plakalı tır, Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Lojmanları Kavşağı'nda önce Zakaria Alhamo Alshikho (43) idaresindeki 16 MT 056 plakalı motosiklete, ardından Durmuş Coşkun (50) yönetimindeki 50 FL 658 plakalı kamyona çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiyle kamyon ve tır sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan tır sürücüsüne sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Mustafa Can, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

