        Haberleri

        İnegöl'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:19
        İnegöl'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. (18) yönetimindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde park halindeki 16 PC 597 plakalı tıra çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.K'ye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

