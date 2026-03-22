        Liseliler geliştirdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST'te bu kez zirveyi hedefliyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da lise öğrencileri, 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araç "UMAY"ı geliştirerek TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

        Giriş: 22.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Liseliler geliştirdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST'te bu kez zirveyi hedefliyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da lise öğrencileri, 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araç "UMAY"ı geliştirerek TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

        Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin 39 farklı ilinden gelen 444 öğrencinin eğitim gördüğü Tofaş Fen Lisesinde, öğrencilerin becerilerini artırmak, birlik ruhunu geliştirmek amacıyla Elektrikli Araçlar Takımı kuruldu.

        Öğrenciler 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araca "UMAY" adını verdi.

        Aracı zamanla geliştirerek, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde geçen yıl ağustosta Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan liseliler, teknik tasarımda 5'inci, görsel tasarımda 2'nci oldu.

        Lityum demir fosfat pille hareket eden, saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşıp, 100 kilometre yol katedebilen aracı daha da geliştirmeye çalışan öğrenciler, bu yılki yarışlarda birincilik hedefliyor.

        Okul müdürü Süleyman Şeker, AA muhabirine, 444 öğrenciden 220'sinin okul pansiyonunda kaldığını, bu nedenle öğrencilerin istedikleri saatte okula gelerek AR-GE çalışması yapabildiğini söyledi.

        Öğrencilerin daha önce 2 farklı araç ürettiğini ve katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten Şeker, takımdaki 15 öğrencinin büyük özveriyle çalıştığını anlattı.

        Şeker, yarışmaların esas konusunun verimlilik olduğunu dile getirerek, "Az enerjiyle çok mesafe katetmek... Aracımızın adı UMAY. 'Umay Ana' Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan bir simge. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu uygun gördü. Aracımız elektrikli. Öğrencilerimiz pansiyonda kalıyor. Çocuklar yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Yazın okul pansiyonunda kalarak bu aracı ürettiler." diye konuştu.

        - "Uluslararası yarışmalara da katılmayı düşünüyoruz"

        Takımda yer alan öğrencilerden Yaşar Can Dönmez de "UMAY"ı üretmeye 2023'te başladıklarını ve aynı sene tamamladıklarını söyledi.

        Aracı geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Dönmez, 300 kilogram ağırlığındaki "UMAY"ın 100 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıktığını kaydetti.

        Araçta akü kullanmadıklarını belirten Dönmez, "Lityum demir fosfat denilen malzemeden yapılan pil var. Onu kullanıyoruz. Bu pilin içerisinde 240 hücre var. Bu hücrelerle 100 kilometre menzil ya da 5 saate kadar aracımızı kullanabiliyoruz." dedi.

        Dönmez, bu yıl da TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalara katılacaklarını dile getirdi.


        - "Verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz"

        Takımın elektronik ve yazılım kaptanı Ahmet Selim Altıparmak ise aracın büyük oranda yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını ifade etti.


        Beyin görevi gören "araç kontrol sistemi", elektrik kaçaklarını tespit eden "izolasyon izleme cihazı", bataryanın voltajını ve sıcaklığını koruyan "batarya yönetim sistemi" gibi elektronik devrelerin TEKNOFEST'ten yerlilik onayı aldığını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

        "Amacımız da zaten verimliliği yakalamak. Aynı zamanda aracımızın diğer elektronik sistemlerini de yerli olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken profesyonellerden destek almamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz araştırarak yapıyoruz. Bu süreçte 3 kart tasarladık. Aracı kilogram bazında hafifletip bataryaları küçülterek verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz."

        Altıparmak, geçen sene TEKNOFEST'teki yarışın güzel geçtiğini anlatarak, "Türkiye'nin her yerinden gelip geliştirilen araçları inceledik. Oradan tecrübeler elde ettik. Bizim zorlandığımız kısımları onların nasıl yaptığını, o problemleri nasıl çözdüğünü gördük. Bu şekilde kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. Yarışmada eksiklerimizi gördük. Bizden daha iyi yapılan şeyleri de gördük. O yüzden bu yıl onları düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
