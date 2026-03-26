Bursa'da basın mensupları yanan ormanlık alana fidan dikti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yaz ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeye, basın mensupları tarafından fidan dikildi.



Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte basın mensupları, yangında zarar gören alanda fidanları toprakla buluşturdu.



Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, yaptığı açıklamada, 2025 yılında sorumluluk sahalarında orman yangınları çıktığını hatırlattı.



Orman yangınlarıyla zorlu mücadelede basın mensuplarının da her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Şahan, "Yeri geldi dumanı, tozu yuttuk. Uykusuz gecelerde beraberdik. Bu dönemde verdiğiniz emekler için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.



Şahan, müdürlüğünün sorumluluğundaki Bursa, Yalova ve Bilecik'te 771 bin 845 hektar orman alanının bulunduğunu aktardı.



Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl yaz mevsiminin Bursa'da orman yangınları açısından zorlu geçtiğini belirten Şahan, şöyle konuştu:



"Bursa'da 2025 yılında çıkan 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alanımız zarar gördü. 159 kırsal alan yangını meydana geldi. Geçtiğimiz yıl hasat yangınlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Çıkan 129 yangının yüzde 95'i insan kaynaklı. Bunları hasat, anız, çöplük, avcılık, çoban ateşi gibi detaylandırabiliyoruz ama yıldırım yangınları sadece yüzde 5 seviyesinde kalıyor. Asıl yangınlarımız insan kaynaklı meydana geliyor."



Erdal Şahan, orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilitasyon stratejilerini yürüttüklerini söyledi.



Geçen yıl Bursa'nın Kestel, Gürsu ve Harmancık ilçelerinde çıkan büyük orman yangınlarındaki söndürme ve yeniden ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şahan, "Tüm bu faaliyetler çerçevesinde bugün itibarıyla Bursa'da yanan ormanlık alanların yeniden rehabilitasyonu ve fidan dikilmesi, tohum atılması çalışmalarını yüzde 99 tamamladık." dedi.





Şahan, geçen yaz çıkan yangınların ardından toplam 5 bin 380 hektar ormanlık alanda 1434 hektar doğal gençleştirme yaptıklarını belirterek, "2 bin 390 hektar suni gençleştirme, 149 hektar rehabilitasyonun yanında, 17 kilometre yangın müdahale zonu, 100 kilometre yeni yol, 2 bin 941 kilometre teras tesis edildi. 2 milyon 267 bin fidan dikildi ve toplam 25 ton tohum takviyesi yapıldı." ifadelerini kullandı.



Bursa için çınar ağacının özel bir anlamı olduğunu dile getiren Şahan, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kent genelinde 700 çınar fidanı dikeceklerini sözlerine ekledi.

