Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da belediye personeli yolda bulduğu 200 bin lirayı sahibine ulaştırdı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye personeli, yolda bulduğu ve içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Serhat Özkan, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı bölgesinde yolda bir çanta buldu.

        Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Özkan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

        Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Hanefi Sekrek olduğunu tespit etti.

        Elektrikli skuter ile seyir halindeyken çantasını düşürdüğü belirlenen Sekrek, bilgi verilmesi üzerine belediyeye giderek çantasını teslim aldı.

        Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sekrek, Serhat Özkan'a teşekkür etti.

        Sekrek, bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        Gemlik'te uyuşturucu tacirlerine operasyon
        Gemlik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Süs ağacı çalınan iş yeri sahibi: Özür dilerse şikayetçi olmayacağım
        Orhaneli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi
        Belediye personelinin yolda bulduğu 200 bin TL sahibine teslim edildi
        Bursa'da yanan ormanlara 8 ayda 2 milyon fidan
