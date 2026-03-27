Bursa'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet istemi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde erkek arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kadının yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapsini istedi.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Simge İ. (32), sanığın yakınları ve avukatı katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Yeşim O, maktul Ertuğrul Karadaşlı ile 12 yıl dini nikahla yaşadıklarını belirterek, olaydan önceki son 2 sene ise ayrı olduklarını anlattı.



Oğullarının evlenecek olması nedeniyle tekrar barıştıklarını dile getiren Yeşim O, olay günü sanıktan gelen mesajı görmesi üzerine şüphelendiğini ve yüzleşmek için çağırdığını aktardı.



Yeşim O, daha sonra sanığın olay yerine geldiğini belirterek, "Ona Ertuğrul'la tekrar bir araya geldiğimizi söyledim, bu nedenle üçümüz tartıştık." diye konuştu.



Bir süre sonra Karadaşlı'nın arkadaşının kendisini eve bıraktığını dile getiren Yeşim O, ardından sanığın telefon ederek Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını söylediğini ifade etti.



Söz verilen Simge İ, tanığın yalan beyanda bulunduğunu belirterek, "Onu olay tarihinden önce tanımıyordum. Yeşim olay sırasında Ertuğrul'u sözlü ve fiziksel olarak rencide etmiştir. Benim Ertuğrul'a tırnak ucuyla dahi dokunmuşluğum yoktur. Adalete güveniyorum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.



Olay yerinde bulunan diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatının tevsi tahkikat taleplerini reddetti.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Simge İ'nin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, geçen yıl nisan ayında Simge İ. ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan arbedede göğsünden bıçaklanan Karadaşlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

