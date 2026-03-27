Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Yaralı bulunan kızıl akbaba Bursa'da yeniden uçmaya hazırlanıyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı bulunan kızıl akbaba, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğada bitkin ve yaralı bulunan kızıl akbaba, yaban hayvanlarının tedavi edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Burada bakım altına alınan kızıl akbabanın kanadında travmaya bağlı yaralanma ve tüy kaybı tespit edildi. Yırtıcı kuş, yaklaşık 2,5 aydır veteriner hekimler tarafından günlük kontrol ve tedavi sürecinden geçirildi.

        Yarası iyileştirildikten sonra özel uçuş alanına alınacak kızıl akbaba, yaklaşık 2 aylık uçuş egzersizleriyle kas gücü kazanacak.

        Egzersizler sonunda güçlenmesi planlanan yırtıcı kuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla doğaya salınacak.

        - Halkalandığı yer araştırılıyor

        Merkez şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, akbabanın getirildiğinde uçmasını engelleyecek düzeyde yaralı olduğunu söyledi.

        Düzenli bakım ve beslenmeyle kızıl akbabanın genel kondisyonunun iyileştiğini ifade eden Sezer, "Şu an genel durumu iyi. Bundan sonraki süreçte de akbabayı rehabilitasyon sürecine alacağız." diye konuştu.

        Sezer, rehabilitasyon sürecinde akbabaya özel uçuş alanında egzersiz yaptırılarak kas gücünün yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Kızıl akbabanın ayağındaki halkaya ilişkin bilgilerin tespiti için çalıştıklarını anlatan Sezer, "Akbabanın nerede halkalandığına dair Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından girişimlerde bulunuldu, bunun araştırması yapılıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

