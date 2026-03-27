Bursa'da pantolon ve tişörte emdirilmiş uyuşturucuyu cezaevine sokmaya çalışan zanlı yakalandı
Bursa'da pantolon ve tişörte uyuşturucu emdirerek cezaevine sokmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, bir zanlının cezaevine kargoyla pantolon ve tişörte emdirilmiş uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, kargo şubesi önünde şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemede, boş ağırlığı 2 kilogram olan kot pantolon ve tişörte emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
