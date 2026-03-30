Bursa'da şiddetli sağanak nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 18 büyükbaş kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan bölgede bulunan bir çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarıldı.



İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.



Su seviyesinin, Gazi Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki büyükbaş hayvanların bel seviyesine kadar gelmesi üzerine bölgeye AFAD koordinasyonunda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi.

