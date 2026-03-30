Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da şiddetli sağanak nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 18 büyükbaş kurtarıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan bölgede bulunan bir çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da şiddetli sağanak nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 18 büyükbaş kurtarıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan bölgede bulunan bir çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        İlçede 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

        Su seviyesinin, Gazi Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki büyükbaş hayvanların bel seviyesine kadar gelmesi üzerine bölgeye AFAD koordinasyonunda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu çiftlikteki 18 büyükbaş hayvan kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Benzer Haberler

        Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla günübirlikçiler zirveye akın etti
        Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla günübirlikçiler zirveye akın etti
        Bursa'da yağışla istinat duvarı çöktü, 3 lüks otomobil zarar gördü
        Bursa'da yağışla istinat duvarı çöktü, 3 lüks otomobil zarar gördü
        Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
        Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
        Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan'a indi
        Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan'a indi
        Bursa Büyükşehir fiyatı artan gübrede çiftçinin yanında
        Bursa Büyükşehir fiyatı artan gübrede çiftçinin yanında
        Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 89-83
        Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 89-83