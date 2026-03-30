        Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 3 Nisan'da başlayacak

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 3-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, 3-12 Nisan'da düzenlenecek festivalin yalnızca bir etkinlik değil, geçmiş ile bugünü, farklı coğrafyaları ve insanları buluşturan büyük bir sanat köprüsü olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, Arnavutluk'tan Bulgaristan'a, Kuzey Makedonya'dan Romanya ve Sırbistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan gelen seçkin tiyatro topluluklarının, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ve Türkiye'nin dört bir yanından devlet tiyatrosu ekipleriyle birlikte aynı sahnede buluşacağını dile getirdi.

        Toplam 7 yabancı, 17 devlet tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu olmak üzere, 25 farklı oyun ve 42 temsille perdelerini açacaklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Festivalimiz boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi ve Feraizcizade Oda Tiyatrosunun yani sıra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Evi, Barış Manço Kültür Merkezi, Çek-Sanat Görükle Kültür Merkezi ve Fetih Müzesi'nde sahnelenecek oyunlarımızla bu şöleni şehrin neredeyse tamamına taşıyoruz. "Kamyon Tiyatro" projemizle bu yıl tiyatroyu yalnızca sahnede değil, sanatı doğrudan halkımızla buluşturuyoruz. Büyükorhan, Keles, Harmancık, Orhaneli ve Mudanya'da çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun sanatla kurduğu bağ, geleceğe atılan en büyük adımdır."

        Festivalin yalnızca sahnelerde değil, şehrin dört bir yanında yaşamaya devam edeceğine dikkati çeken Yılmaz, "Programda yer alan oyunların yanı sıra atölyeler, söyleşiler, ortak üretim masaları ve sergilerle festival, sanatın yalnızca izlenen değil, paylaşılan ve çoğalan bir alan olduğunu hatırlatıyor. Bu kapsamda Oyun Maketleri Sergisi Bursa Devlet Tiyatrosu fuaye alanında, Büyük Osmanlı Kostümleri Sergisi Sur Yapı Marka, Büyük Kostüm Sergisi ise Korupark alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluşacak." dedi.

        Yılmaz, bu yıl festivalin taşıdığı anlamın ise çok daha derin olduğunu vurgulayarak, "Bursa'nın fethinin 700. yılında geçmişin izleriyle bugünün anlatıları aynı sahnede buluşuyor. Bu kadim şehir, sanatın diliyle bir kez daha okunuyor. Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan "Çınarın Gölgesinde" adlı oyunumuz da festival kapsamında ilk kez seyirciyle buluşacak. Festival boyunca Bursa; her köşesinde ayrı bir sahnenin kurulduğu, her sahnesinde yeni bir dünyanın hayat bulduğu canlı bir sanat alanına dönüşüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

